Gerardo Romano: “Fui abusado”

Esta mañana en el magazine a cargo de Carmen Barbieri, “Mañanisima”, el reconocido y polémico actor, Gerardo Romano, reveló un traumático momento que sufrió a sus 12 años.

Las denuncias contra Marcelo Corazza y de Lucas Benvenuto contra Juan Martín Rago (Jey Mammón), por abuso de menores, abrieron la puerta para que muchas personas relataran sus traumáticas experiencias.

Este fue el caso de Romano quien durante la entrevista cuando Carmen Barbieri pidió la creación de más leyes que protejan a los menores, la interrumpió para contar su historia.

“De chico fui abusado. No lo conté en su momento siendo un chico, pero hace unos años ya que lo conté, me curé y puedo hablar de todo sin problemas, hice un proceso de deconstrucción”, comentó el actor.

Y narró la historia cuando a la salida del colegio un hombre lo manoseó. “Salí con un amiguito, miré y estaba en la vereda de enfrente. Me saludó con una inclinación de cabeza sutil y empecé a caminar, me seguía. Yo tendría 12 o 13 años. Después, de vuelta al otro día volvió a aparecer y a seguirme. Caminaba a toda velocidad para escaparme, hasta que empiezo a transpirar, agitarme, asustarme, me doy vuelta y veo que viene con una sonrisa macabra”, relató.

“Hasta que veo que de la vereda de enfrente veo que vienen dos policías, me abrazo a ellos y me pongo a llorar, les cuento lo que me pasa, señalo al tipo. Y los policías lo agarraron, pero no era él”, agregó.

Además hizo referencia al trauma que sufre una persona qué pasa por una situación de acoso y abuso. “Cuando estaba en condiciones de contarlo ya no me importaba contarlo”.

Si sufriste o sufrís una situación de violencia sexual podes comunicarte gratuitamente al 137 opción 1, durante las 24 horas del día.