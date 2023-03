Jey Mammon rompió el silencio: “El peor momento de mi vida”

Juan Martín Rago, conocido como Jey Mammon, publicó un video de poco más de siete minutos en sus redes sociales en donde hace su descargo tras ser acusado por Lucas Benvenuto por abuso sexual.

En el 2020 Benvenuto presentó ante la justicia una denuncia contra Rago por abuso, la misma no prosperó puesto que el juzgado consideró el delito estaba prescrito. Sin embargo hace pocos días realizó un “vivo” junto a sus seguidores y el tema tomó especial relevancia en la sociedad.

Desvinculado de TELEFE, el conductor rompió el silencio. “Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida, por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir”, inicia el relato.

“Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir pero ¿saben que?, no me sale no puedo… yo no violé, yo no abusé yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer, lo niego rotundamente”, continuó.

“Yo a Lucas lo conozco, lo conocí el 25 de abril de 2009…él dice que tenía 14 años, él en esa fiesta tenía 16, en esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras… hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, contó su versión de los hechos.

En el mismo video se refirió a un antiguo tweet sobre un sueño erótico que había tenido con el joven. Mammon reconoció que en el mismo hablaba de Benvenuto. “En 2011 Lucas tenía 19 años, no pongo abajo de la alfombra ese tweet, no pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse debajo de la alfombra el vínculo que tuve con él”.

“Desde el día 0 que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso de drogarlo, nada de eso, lo vuelvo a negar, necesito hacerlo porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho”, expresó.

“Entiendo que Lucas necesita sanar su historia pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas … ni es así”, dijo y luego se refirió al rumor sobre un posible acuerdo económico entre las partes.

“Yo no quiero arreglo, ni pacto entre las partes…el daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que, yo no quiero, necesito el juicio a la verdad, lo necesito y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo…yo lo necesito, necesito recuperar mi vida…gracias”concluyó.