Jorge Lanata cuestionó a Marley tras las denuncias contra Jey Mammón: “Si no hiciste nada, no llamás a…

Luego de que la periodista Marina Calabró contase que “las autoridades de Telefe le pidieron una reunión urgente a Marley y le preguntaron si alguna vez tuvo alguna relación con un menor de edad”, Jorge Lanata criticó el accionar del conductor, que también según informó la periodista: “Lo que hizo Alejandro, y Alejandro es Marley, fue ponerse en contacto con periodistas de espectáculos para saber qué se estaba hablando de él”.

El conductor del ciclo Lanata sin filtro que se emite por Radio Mitre no tuvo dudas al cuestionar esta reacción de Marley: “No habla muy bien de él que pregunte eso, ¿No? Si vos estás seguro de que no tenés ningún problema no preguntás nada”.

Al presentar el tema, poco antes, Lanata ya había manifestado que “me impresiona lo que puso usted acá con respecto a la charla de Marley con Telefe”, una frase que le sirvió de pie a Calabró para que se explayara sobre lo que sucedió en las oficinas del canal de las pelotitas:

“Anoche… bueno, anoche no, ayer por la tarde” alcanzó a decir la periodista cuando el conductor acotó “escuchen esto porque es impresionante”. “A mi me cuentan que hubo una reunión presencial entre Marley y las autoridades de Telefe, los que nosotros llamamos “los decisores”, donde hubo una pregunta directa. Le preguntaron directamente si había sostenido algún tipo de vínculo con algún menor. La respuesta de Marley fue negativa, incluso hay quien me pasa el dato de…”, reveló Calabró.

Todo sucede cuando el canal y la sociedad toda no superan la conmoción por la detención de Marcelo Corazza pero sobre todo por la denuncia por “abuso de menores” radicada en contra de Jey Mammón.

“Es una situación que te la regalo eh…”, tiró Lanata. Calabró estuvo de acuerdo con él y siguió informando, ahora sobre el futuro laboral de Marley:

“Sí, es una situación recontra incómoda, y atada con lo que veníamos contando de Expedición Robinsón. Ayer pregunté por el plan de grabación de “Expedición Robinson” Y hubo un silencio, un frío…”.

“Hasta la semana pasada me hubieran contestado, de hecho me contestaban “junio, julio, agosto”, en la isla del caribe colombiano con famosos random, segunda línea… tampoco vaya a pensar en Susana Giménez. No claramente”, siguió.