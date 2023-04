Vero Lozano habló del duro accidente que sufrió: “Hubo cosas oscuras que no mostré”

Ya pasó más de un año del accidente que sufrió Verónica Lozano al caer de una aerosilla mientras disfrutaba de sus vacaciones en un centro de esquí en Aspen, Colorado.

Y a pesar del paso del tiempo, las imágenes siguen siendo escalofriantes al ver a la conductora cayendo desde siete metros de altura para impactar en la nieve.

Luego de la atención que recibió en Estados Unidos y la rehabilitación que llevó a cabo en Buenos Aires, Verónica volvió a su rutina y hoy, mirando hacia atrás, recordó lo que fue ese accidente en el que se fracturó sus dos tobillos y admitió que tuvo miedo de terminar como su madre.

“Hubo cosas oscuras que no mostré, me enojé mucho, decía mucho por qué mierda pasa esto, falta un montón, vi el agujero negro y fue muy palpable, y dije o me hundo en la mierda misma o salgo para adelante”, comenzó diciendo en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) reveló:

“Me asusté y pensé en mi hija. Cuando tenés seres queridos que están enfermos, puede haber momentos donde se ponen violentos, agresivos. Tuve miedo de que me pase lo mismo que a mi mamá”, admitió Lozano recordando lo que vivió con su madre quien estuvo enferma desde que ella tenía siete años.

Durante un momento de la nota, Vero habló de los miedos y le consultaron si temía por no volver a camina:

“Al principio no tenés tanta certeza, te ponen clavos, huesos, y sos como un Playmobil que se tiene que mover otra vez”, respondió con su habitual sentido del humor.