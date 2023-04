El testigo clave que podría dar un giro en la causa contra Jey Mammón

El viernes pasado, el conductor Jey Mammón dio su primera entrevista en TV luego de que se conociera la denuncia de parte de Lucas Benvenuto, el joven que fue su pareja cuando era menor de edad.

“Lucas dice que lo conocí cuando tenía 14 años. Yo lo conocí cuando tenía 16 en una fiesta, que fue en el año 2009. Y hay manera de comprobarlo porque hay testigos y videos”, señaló.

Mammón indicó que, en aquella fiesta, el joven estaba acompañado por dos personas, una de ellas se contactó con él luego del revuelo que se generó en los medios en los últimos días:

“Hay un chico que con su hermana fue a esta fiesta con Lucas. Ese chico que fue con él, me mandó un mensaje hace dos días y me puso: ‘no puedo creer lo que te está haciendo’”.

“No solo eso. Después hablamos por teléfono y me dice: ‘Te tengo que contar algo. Antes de hacer su denuncia, me escribió por Instagram y me preguntó: ¿te acordás cuando yo tenía 14 años y yo estaba con Jey?’.”, explicó.

“Esta persona le respondió: ‘No es así lo que me estás diciendo’. Y Lucas lo bloqueó”, cerró el humorista.