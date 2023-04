Natalie Weber: “Ya no quiero vivir más en la Argentina”

Su marido, el futbolista Mauro Zárate, fichó en Italia y la modelo Natalie Weber, que se quedó por ahora en la Argentina, viaja cada mes y medio con sus hijos para visitarlo.

“Quiero que Mía termine este año la primaria con sus amiguitos y luego nos mudamos a Europa”, explicó la modelo, y contó por qué no viviría más aquí.

“Mirá, hace cinco años que estamos en la Argentina y ahora es volver a acostumbrarnos a vivir afuera. Para serte sincera, yo no quiero vivir en la Argentina. Cuando Mauro volvió a Vélez, le dije que lo acompañaba pero que no quería vivir en Buenos Aires.”, se sinceró Weber.

“Hay mucha inseguridad, no me gusta la violencia, el resentimiento social y muchas cosas que no me simpatizan. Veo cada vez peor al país. Ya estaba mal en 2018, cuando volvimos y ahora está muchísimo peor.”, cuestionó.

“En todas partes del mundo hay inseguridad, no es propia de nuestro país pero en la Argentina veo mucha violencia. Me encanta donde vivo, en Zona Norte, pero uno tiene que salir al mundo y la paso mal. Me da mucho miedo, Mía está entrando en la adolescencia y el fútbol tiene mucha violencia.”, explicó.

“Tengo muchos conocidos a los que les han matado a un hermano, un familiar, les han secuestrado a un ser querido o les han entrado a robar. Cada vez que van a tomarse un bondi, les roban un celular y cuando pongo todo en la balanza, me dan más ganas de irme a vivir afuera que de quedarme.”, justificó la modelo.

“Quiero darles un futuro menos inseguro a mis hijos, en la medida de mis posibilidades. Me da miedo lo que se vive en la Argentina, veo que mucha gente se está cagando de hambre, la inflación que no para de crecer. No es de ahora, no me quiero meter en política. Simplemente veo todo lo que no me gusta.”, concluyó.