Jey Mammón: “Se terminaron las notas para mí”

Jey Mammón decidió volver a hablar en televisión, luego de elegir a Jorge Rial como encargado de su primera aparición mediática tras ser denunciado por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto.

En esta oportunidad se entrevistó con Baby Etchecopar y su programa Basta Baby. La entrevista se emitió esta noche por la pantalla de A24.

El conductor se mostró con la misma frialdad que en la primera entrevista y evitó todo tipo respuestas, para dar un contenido que se notó estudiado y vacío.

“Hola Baby, gracias por venir a mi casa”, lo saludó Jey Mammón a Baby Etchecopar.

“No la produjimos ni la armamos esta nota. Yo cada tanto lo llamo a Jey, le digo: ‘Te admiro’. Nos encontramos en una parrilla y después devino en esto que es una desgracia para chico, para Jey, para el canal, para todos. Voy a hablar desde ese lugar”, le respondió el conductor.

Entonces el ex conductor de La Peña de Morfi explicó: “Lo mismo me pasaba con Rial como con vos. A veces me pasa como espectador de estar a las antípodas. Pero me resultaba interesante para mí y para los que están del otro lado poder tener encuentros con personas que puedan abordarme sin concesiones. No porque un amigo no lo pueda hacer, sino porque la visión del que pueda estar viendo la nota, tenga esa lectura”.