Revelaron los resultados de ADN de la chica que aseguraba ser Madeleine McCann

Una joven polaca de 21 años se convirtió en tendencia hace unos meses tras asegurar en internet que era la niña británica desaparecida Madeleine McCann.

Julia Wendell apareció en el famoso programa estadounidense Dr. Phil dónde dijo que comenzó a sospechar de su identidad el pasado junio, pero no proporcionó ninguna prueba que confirmara la incógnita.

Durante la entrevista dijo que no puede recordar gran parte de su infancia y que no está segura de su edad porque no ha visto su certificado de nacimiento, una afirmación que sus padres refutaron enérgicamente.

“No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de vacaciones en un lugar cálido donde hay una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. No veo a mi familia en este recuerdo”, explicó la joven.

Sus propios padres calificaron sus afirmaciones como “mentiras y manipulación”. Además aseguraron que ella fabricó las afirmaciones y que “es obvio que ella no es” la niña británica desaparecida.

Ahora con los resultados de la prueba de ADN todo confirma sus sospechas. En ella se demuestra que la joven es de Polonia, como sus padres habían dicho, con algo de herencia lituana y rumana, según lo informado por Radar Online.