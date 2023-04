Fuerte acusación contra Robertito: “Le pidió a las autoridades de C5N me echen”

En medio de la disputa con Nancy Pazos, quien asegura Robertito Funes Ugarte le quitó un trabajo, el panelista de Intrusos, Guido Záffora, aseguró haber vivido una mala experiencia con el periodista.

“Recomendé a Robertito Funes para una radio, y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto. Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano pero no pude caretear”, había declarado Pazos en una entrevista con Infobae.

Los dichos de la reportera fueron rápidamente negados por Funes Ugarte. “No creo que sea así, nada que ver. Yo he estado conduciendo aquí y ella al lado, es una gran profesional. De mi parte está todo bien, posta, nada que ver”, le dijo a un notero de Intrusos al ser consultado por el tema.

Mientras en el piso debatían el asunto, Záffora narró su experiencia con Robertito cuando fueron compañeros en la señal de cable C5N

“Yo no tuve una buena experiencia laboral con él, fue cuando arranqué, me quiso echar. Le pidió las autoridades de C5N que me echen, literal”, comentó el panelista.

“Yo estaba arrancando, hacía notas en Buenos Aires y él estaba en Punta del Este”, prosiguió Záffora su relato y aseguró no tiene un buen recuerdo del momento ni de su compañero.

“Llamó y pidió que me echen. Y no me echaron porque salió una persona a defenderme, porque yo estaba laburando. Después empezó a tirarme palitos, no me lo banco nada, es feo que te echen y cuando estás arrancando”, culminó la historia.