Qué es de la vida de Maby Wells, la eterna compañera de Julián Weich en Sorpresa y Media

Elsa Mabel Villalba, conocida públicamente como Maby Wells, vivió un gran momento en la pantalla chica entre 1996 y 2002, al ser la compañera de Julián Weich en el exitoso programa de eltrece, Sorpresa y Media.

Apasionada por la locución y el periodismo, Maby se incribió para estudiar en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) al terminar la secundaria. Fue su desembarco en Aspen el trabajo que le abrió las puertas a los medios.

Desde 1996 hasta fines del 2002 salió al aire Sorpresa y Media con la conducción de Julián Weich y Maby Wells, convirtiéndose en un clásico de los domingos. Otro éxito de la conductora fue “El Acomodador”, el cual salió por el Canal Volver.

A lo largo de los años, también estuvo al frente de programas como: “Atraídos”, “¡Qué espectáculo!”, “Los cuatro elementos”, “La mañana del 9″, “Estudio país 24″, “Volver a Verte” y “Vivo Argentina”, entre otros.

Hace poco más de 15 años que Maby Wells está en pareja con Gonzalo Teijeiro con quien tuvo dos hijos: Trinidad y Bartolomé.

Con la llegada de su segundo hijo, la locutora decidió distanciarse un poco de los medios y dedicarse de lleno a su familia.

Durante la pandemia, la periodista quiso regresar a su gran amor y desembarcó en Rock And Pop con un programa de entretenimientos que se emitía los sábados.

Hoy, con 53 años, se muestra muy activa en redes sociales donde cuenta con 15 mil seguidores.

En sus redes sociales suele compartir muchas imágenes de su familia y de sus viajes por el mundo. En diciembre, para el día de su cumpleaños, hizo un emotivo posteo donde se mostró “agradecida por el amor” de su familia.

“Que la vida me siga sorprendiendo de la mejor manera en este año, que la salud me acompañe cada segundo y eso que considero especial nunca me falte”, deseó Maby Wells en un posteo que acumuló más de 300 likes.