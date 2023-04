Jésica Cirio y Martín Insaurralde se separaron después de 10 años

Desde hace algunas semanas, suenan muy fuerte los rumores de separación entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

Si bien es cierto que la conductora de La Peña de Morfi desmintió las versiones de ruptura, Ángel de Brito acaba de confirmar lo que muchos ya sabían: la pareja se separó.

La modelo y el actual jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires terminaron su relación luego de 10 años, y fue el conductor de LAM (América TV) quien dio los detalles.

Con su habitual Ángel responde en Instagram, fue consultado: “¿Por qué no contaron la separación de Jésica Cirio?”.

Sin dudarlo, respondió “Están separados pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos”, aseguró, confirmando definitivamente que los papás de Chloé ya no están juntos.