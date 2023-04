Pamela David reveló lo que nadie sabía sobre Gastón Pauls: “Hasta ahora nunca pude”

Pamela David reveló un dato sobre su vida privada que está directamente relacionado a Gastón Pauls.

En una entrevista con Ángel de Brito, la conductora de la edición 2023 de Desayuno Americano se expresó sobre vivencias pasadas y mencionó al conductor de Seres Libres.

Al referirse a la historia de su hermano, quien se quitó la vida hace tres años, Pamela David expresó: “La droga mata, y esa problemática no es solamente de mi familia.”

“Y va de la mano de la delincuencia, en ese momento cuando hacía Desayuno lo asocié y si bien me he equivocado un montón de veces con un montón de cosas, con ese tema no me equivoqué. Todo tiene que ver con el narcotráfico. Porque las drogas destruyen las vidas del adicto pero también de todo su entorno, padres, amigos, familia, parejas, todo”, sostuvo.

“Como conductora, comunicadora, me encantaría poder dar otro mensaje. Por ejemplo, el programa de Gastón Pauls es muy valioso, y yo hasta ahora nunca pude ir porque necesito darle una vuelta y estar preparada y estar fuerte, pero yo hoy no puedo hacerlo”, agregó.

“¿Con qué cara le digo a alguien que se puede salir adelante? Pero es algo que voy a trabajar, es un tema que está siempre ahí, pendiente. Hoy no, hoy no puedo”, sentenció Pamela David, quien no siente que sea el momento para ir al programa Seres Libres a contar la historia de su hermano.