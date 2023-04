Qué decisión tomó finalmente Fernando Burlando con Jey Mammón

En el pasado, Lucas Benvenuto accionó legalmente contra Jey Mammón, pero el reconocido conductor contrató al abogado Fernando Burlando como abogado, que finalmente consiguió que la causa fuese juzgada como prescripta.

Entonces Lucas decidió denunciar a Jey por televisión, revelando los presuntos abusos que este habría cometido sobre su persona, siendo el un menor de edad.

Fernando Burlando junto a Jey Mammón.

Al principio de todo el escándalo, el letrado se posicionó a favor del que un día fue su cliente y apuntó contra Benvenuto, pero ahora el escenario cambió.

Durante la más reciente emisión de “Intrusos”, expusieron en la pantalla de América TV una de las más recientes entrevistas que le hicieron a Fernando Burlando en una emisora radial y, allí, este mostró una postura completamente diferente a la inicial.

Tal como se puede apreciar en el multimedia que adjuntó Minuto Neuquén, Fernando Burlando empezó a despegarse de Jey y fue él mismo quien lo hizo saber al aire.

“Yo me estoy separando de lo que es la problemática de Jey y Luca. Yo trabajé hace dos años en este tema y como te dije, me dieron una misión y yo voy y soluciono”, se le escucha decir a Fernando en el audio que reprodujeron en “Intrusos”.

Luego, la pareja de Barby Franco explicó: “Yo tomé un tema con la convicción de la inocencia de mi representado y pude certificar situaciones que tenían que ver con la denuncia que no eran reales”.

Sin embargo, tras la exposición pública del caso, Burlando prefirió evadir los escándalos: “No me quiero involucrar en el tema, todo está muy sensible. La gente a veces al no tener conocimiento entra en opiniones que pueden ser acertadas o no”.