El pedido desesperado de Lourdes Sánchez a Jey Mammón, su ex amigo

Lourdes Sánchez es de esas personas que conocía muy bien a Jey Mammón, por lo que la sorpresa fue doble al enterarse de la denuncia por abuso. Ante esto, ella habló y le envío un mensaje directamente al conductor demostrando su enojo con lo sucedido.

Lourdes Sánchez dialogó y contó cómo se tomó esta denuncia:

“Como todos los que lo conocemos, yo compartí muchos trabajos con él, en el Bailando y fue como un baldazo de agua fría, realmente terrible.” , explicó la mediática.

“Uno no espera una noticia así, de alguien que conoces, que te parece lo más copado del mundo. En shock”, sostuvo.

La denuncia del caso se dio en el año 2020 pero la justicia marcó que prescribió. Es por eso que le consultaron sobre si estaba al tanto de esto:

“Nos enteramos ahora. Creo que en el 2020 estaba en el Cantando, y justo tuvo que renunciar por un tema del padre. Nunca se comentó (que fuera) por este tema”, expresó.

Hace unos días, lo único que atinó a hacer Jey Mammón ante esto fue lanzar un comunicado en sus redes sociales en donde busca aclarar que es inocente debido a que la justicia falló por prescripción.

“Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, acusó Jey Mammón en sus redes para defenderse.

Esto ha sido lo único que se supo de parte de la actualidad del conductor, ya que se encuentra totalmente desaparecido de los medios y las redes sociales debido a que la lupa está puesta en lo que fue su accionar en el pasado. Es por eso que Lourdes Sánchez se encargó de pedir por su palabra.

“Los que lo conocemos sabemos que no fue escrito por él porque no usa ese lenguaje. Queremos escucharlo a él, no se entiende por qué este silencio”, cuestionó la bailarina.

“Esperemos que dé la cara para ver qué sucede. Hasta ahora nada alcanza con sus explicaciones”, agregó sobre su deseo de que se exprese al respecto.