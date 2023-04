Insólito apoyo de famoso político a la militante erótica de Javier Milei

Silvina Soria es de Avellaneda, tiene 36 años y su propia página web de contenido erótico desde hace más de una década.

Soria milita en La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei, y trabaja por su candidatura a concejal en las próximas elecciones. Y trabaja, también -y es su fuente de ingresos- vendiendo contenido erótico en redes sociales.

“Empecé con la venta de contenido en 2013, y ahí cree la página web mia en una época en la que todavía era algo raro. La verdad es que cuando empecé no pensaba que mis fotos y mis videos iban a llegar a ser vistos por millones de personas”, comenta.

“Sé que puede ser algo que llame la atención pero no hay nada malo en lo que hago, no creo que me afecte en lo que tiene que ver con mi imagen”, reflexiona la militante libertaria, madre de tres hijos de diez, seis y cinco años de edad.

“De mis tres hijos -aclara-, dos de ellos saben que mamá hace fotos y videos, y la más chiquita, que tiene autismo, por ahora no. Pero en el colegio de los chicos saben y me respetan como así también yo respeto a los demás”, explica.

“Quiero ser concejal en mi ciudad, me gustaría tener un cargo político, porque sé lo que puedo aportar”, afirma la influencer.

“No depende de mí. Mi deseo es ese pero yo trabajo fundamentalmente para que Javier sea presidente. Después, será lo que el partido decida”, aclara.

En las últimas horas Silvina también recibió el apoyo del diputado radical Martín Tetaz.

“Y cuál es el problema? Es un trabajo honesto como cualquiera”, sostuvo el economista de Juntos por el Cambio en la red social Twitter, frente a las críticas recibidas por Silvina, desde que anunció sus pretensión de ocupar una banca en el concejo la semana pasada.