Entraron a robar a la casa de famoso político: “Usaron un expansor”

El diputado nacional Mario Negri fue víctima de un robo a su vivienda del barrio Cerro de las Rosas de Córdoba, mientras su esposa dormía en el interior de la vivienda.

Fuentes policiales informaron que ella no sufrió lesiones y continuaba durmiendo en su habitación cuando ocurrió el robo por lo que no se percató de lo acontecido. Por el momento no hay detenidos.

El propio dirigente radical, que regresaba luego de participar de los festejos por la victoria en las elecciones municipales del intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso, indicó en declaraciones a los medios que “habían forzado una reja que da al patio con un expansor y se ve que habían ingresado”.

“Será que cuando llegué escucharon el auto y se fueron, no lo sabemos”, agregó, y detalló que no robaron nada a excepción de un juego de llaves.

“No es ni nada más ni nada menos que le sucede a cualquier familia de Córdoba”, se extendió el presidente del bloque de diputados de la UCR.

Negri llegaba de la localidad cordobesa de General Cabrera, donde Juntos por el Cambio triunfó con el 77 por ciento de los votos.

El intendente Guillermo Cavigliasso consiguió ser reelegido al vencer a la candidata del peronismo Verónica Huppi (Unidos por Cabrera). “Inmensa alegría por el descomunal triunfo de mis amigos de toda la vida @marcoscarasso y @Gdcavigliasso, reelecto intendente. Marcan un camino”, celebró Negri en su cuenta de Twitter.