Gastón Pauls dijo lo que todos piensan sobre Pamela David: “Sentido común”

Gastón Pauls le contestó a Pamela David luego de que la conductora reconociera que no se siente preparada para ir al programa Seres Libres para hablar sobre la trágica historia de su hermano.

Es por eso que el conductor de Seres Libres recogió el guante y habló con mucho respeto.

Sobre su programa, Gastón Pauls manifestò en Amèrica TV:

“Lo hago con mucha responsabilidad porque lo que vienen a contarme no siempre es placentero, entonces lo hago con respeto y sentido común para no meterme de más en un lugar que a veces les cuesta mucho abrir, pero también con mucho agradecimiento”.

“Hacer un programa así le sirve al que está escuchando porque a través de un testimonio de un famoso o no famoso puede decir ‘che, esto me está pasando a mí, se puede salir. Puedo no morirme, no matarme’.”, explicó.

“Yo por respeto a la familia, de la que me siento muy cercano, guardo un respetuoso silencio sabiendo que es un trabajo diario y que lo llevan con mucha seriedad y mucho amor”, agregó.