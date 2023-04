Horacio Cabak contó una historia muy poco creíble y lo destrozaron

El ex-modelo y conductor, Horacio Cabak, quiso hacer una crítica a la alta inflación que atraviesa actualmente argentina, desde su cuenta en redes sociales.

Al hacerlo decidió contar una historia muy inverosímil, de un supuesto reajuste de precios mientras pagabas sus compras en el almacén.

Ah..mira vos Horacito…ponele que te creamos esta historia….Si supieras los derechos que tenes como ciudadano…eso que supuestamente te paso es ilegal…pero bue…para vos los derechos solo son marcadores de punta por esa banda…en fin — Ariel (@arielvelez7994) April 24, 2023

Con lo ridículo de su relato, lo que si dejó demostrado es que probablemente menosprecia la inteligencia de sus seguidores.

“Fui al super, en la caja me dicen “bancame que busco dos de cien qué me quede sin cambio”, cinco minutos después vuelve y me dice “perdoname, justo llegó la lista de precios nuevos”.

Lo miro.

Me mira.

Le digo “y el vuelto?”

Me dice,” ah, me debés 50 mangos ”, contó en su cuenta de Twitter, probablemente buscando generar pánico en relación a la suba de precios producto de la inflación.

Más allá de que si la historia fuera cierta él quedaría muy mal parado por haber aceptado la situación, lo cierto es que las reacciones de los cibernautas fueron todas pidiéndole un poco de cordura, y responsabilidad como comunicador.