Cristiano Rattazzi: “Podría votar a Milei, es un tipo inteligente”

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi, expresidente de la empresa Fiat Argentina, habló en las últimas horas sobre la situación económica por la que atraviesa la Argentina.

Rattazi asegura que el candidato a Presidente del liberalismo Javier Milei tiene una “comprensión como poca gente”, y no descartó elegirlo en las próximas elecciones generales.

“Podría votarlo a Milei, es un tipo que desde el punto de vista económico tiene racionalidad e inteligencia, una comprensión de la economía como poca gente he visto”, manifestó el empresario en diálogo con TN.

De igual manera, Rattazzi manifestó que su idea es no votar en la Argentina, al no estar convencido del sistema eleccionario que se desarrolla. Pero tiene en claro por dónde iría su elección en caso de poder hacerlo.

“Yo no quiero votar porque acá hay todavía PASO, votación primaria y votación secundaria. Entonces, no sé, hay algunas cosas que tengo dudas, pero seguramente en Juntos por el Cambio hay gente muy interesante y en Milei hay algo totalmente superador que está diciendo ‘hago un país de los realmente avanzados’”.

Y agregó sobre este tema: “Pero cuando escuchas Grabois que dice ‘yo sería Noruega y Milei Venezuela’ no es exactamente lo que aparece de sus propuestas”.

No obstante, el empresario de 74 años entiende que el referente libertario tiene que hacer un “show”, pese a sus ideas. “Desde lo económico me parece una propuesta seria. Cuando se hace el show, yo a mí mismo digo, bueno… Pero puede ser que ese show es lo que le trae los votos. Estamos en un periodo en el que tenés que ganar votos. Si no te dan los votos, podés tener el mejor programa, ser el mejor pero bueno… He hablado con él, no muchísimo, pero cuando lo veo hablamos”, afirmó.