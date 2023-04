La televisión le dice adiós a Santo Biasatti: “No pudo ni despedirse”

El periodista Santo Biasatti se quedó sin trabajo en el noticiero de Net TV por razones que todavía son confusas.

Por esto el periodista Luis Bremer llevó claridad en torno a la polémica que se generó en la señal de Jorge Fontevecchia. “Santo no tiene pantalla y no pudo despedirse”, expresó.

En A la tarde (América TV), el programa conducido por Karina Mazzocco, el periodista Luis Bremer dio a conocer la situación que atraviesa Santo Biasatti:

“¿Signo de época? No estoy inventando nada nuevo si digo que Santo Biasatti distingue una señal tanto radial como televisiva. Sin embargo, después de dos años de gran esfuerzo junto a su compañera María Areces fueron el relanzamiento de la señal Net TV con el noticiero central. Y ahora les avisaron casi sobre la hora que el primer viernes de marzo terminaba el noticiero, comenzada la temporada televisiva”, reveló.

“Esto obligó a que no tuvieran la posibilidad de despedirse ni de improvisar una despedida, porque había promesas de nuevos proyectos para ambos, programas de entrevistas y un noticiero de medianoche. Promesas que de un llamado a otro nunca se concretaban (…) Lo cierto es que hoy Santo no tiene pantalla y no pudo despedirse. ¿Nos podemos permitir que los grandes no tengan un lugar? Es insólito”, cerró Bremer.

Por otro lado, el periodista indicó que la salida de Biasatti de la señal no fue decisión suya ni de la empresa, que al parecer no le dijo que prescindía de sus servicios.

Por el momento, Santo Biasatti no hizo declaraciones públicas de su ausencia en la televisión.