Santi Maratea denunció un posible fraude alrededor de la colecta para Independiente: “Sobran oportunistas”

En los últimos días, el influencer Santiago Maratea volvió a ser el centro de atención tras lanzar la primera gran colecta relacionada con el fútbol nacional.

El joven, destacado por realizar este tipo de recaudaciones, decidió embarcarse en ayudar a Independiente a saldar una deuda de alrededor de 20 millones de dólares, que estima que se conseguirán en 15 días.

La hazaña, que le valió diversas críticas y hasta amenazas, sumó en las últimas horas una denuncia sobre una estafa que estaría intentando captar a quienes aportan dinero a la causa.

Cada día, Maratea comparte en Instagram la información de la cuenta bancaria y los links correspondientes. Sin embargo, el martes por la noche antes de hacer lo propio lanzó una importante advertencia sobre una cuenta bancaria que podría estar recibiendo dinero de la colecta actual.

“Esta persona, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente”, informó el influencer.

Es por este motivo que advirtió a sus seguidores que si iban a realizar la transferencia para ayudar a la causa debían chequear minuciosamente que el nombre de la cuenta esté relacionada con la causa, como puede ser Maratea Rojo, Maratea Fideicomiso o Maratea, no Emanuel Mauro Navarro.

“Este tipo no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias, se aprovecha. No sabemos cuánta plata le puede entrar”, aseguró, y luego reiteró el pedido para que a la hora de hacer la donación chequeen el nombre al que va dirigido.

“Sobran oportunistas”, indicó el influencer, visiblemente enojado por la situación. Por supuesto, no es la primera vez que se muestra ofuscado por las repercusiones que generó su última colecta. Recientemente, hizo un fuerte descargo al recibir diversos actos de violencia en su contra, desde mensajes negativos hasta amenazas de muerte, pero aseguró que nada lo afectará en su presente.

“Yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no”, expresó enojado.