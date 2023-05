Guillermo Capuya cuenta cómo fueron los últimos días de Jorge Rial

Jorge Rial sufrió un infarto el sábado pasado en Bogotá, Colombia, mientras disfrutaba de unos cortos días de vacaciones con su nueva joven pareja.

De inmediato, se contactó con su médico personal, Guillermo Capuya, para informarle la situación.

Cuando el cuadro se agravó, el doctor viajó a Colombia para seguir de cerca su evolución.

Al regresar al país, el especialista responsable de las Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto concedió una entrevista a Teleshow para aclarar rumores y contar el verdadero estado de salud de Rial.

—¿Cómo fue el proceso que sufrió Jorge en Colombia?

—El día sábado Jorge me envió un mensaje diciendo que estaba en una clínica en Bogotá; yo sabía que se iba de viaje pero no sabía a dónde. Por mensaje de WhatsApp me dijo que se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios. Lo que le hicieron se llama cinecoronariagrafía, que estudia las arterias del corazón. Pero me dijo que estaba bien. Le digo: ”Jorge, si querés que vaya avisame”, porque estaba solo, entonces me dijo: ”No, hago el estudio y después te llamo”. Pero la verdad es que al rato me llamaron porque se había complicado su situación. Así que ahí tuve que buscar contactarme con la clínica, un sábado a la noche en un lugar que no me conocían. Fue difícil.

—Empezaste a rastrear con quién hablar.

—Claro, me costó pero llegué a la persona clave, que era el jefe de terapia intensiva, quien me mantuvo permanentemente informado sobre lo que estaba pasando en la sala de hemodinamia, que es un quirófano diseñado especialmente para realizar la colocación de stents. Así que me fui tranquilizando a medida que me fue contando cómo fue el procedimiento. Jorge tenía una arteria ocluida, se le colocó un stent y esa arteria quedó perfectamente permeable. Así que bueno, me fui quedando más tranquilo y decidí viajar a Colombia.

—¿Por qué te preocupaste?

—Mirá, particularmente, si no me hubiese llamado y no me hubiese dicho nada no hubiese viajado, pero cuando me llamó porque me necesitaba lo hice. Él mismo dejó dicho: “Llámenlo a Capuya”, y fui.

—¿Jorge se sintió mal de repente?

—Se sintió mal, y ese es el mensaje interesante para la gente. Yo siempre digo que atrás de una celebrity, de un famoso, tiene que haber un mensaje, y sin meterme en la vida de la gente, decirles: “Ojo, miren lo que le pasó a Jorge que es una persona como cualquiera de nosotros, que tuvo un dolor, que se sintió mal desde unas cuantas horas antes, que él ya había tenido una vez un episodio, que sintió una molestia que era inespecífica y acudió a una guardia”. Porque ante un dolor opresivo en el pecho, una falta de aire, un dolor epigástrico, o sea, en la boca del estómago, no relacionado con ingesta, adormecimiento, dolor en el miembro superior del lado izquierdo, la mano, la mandíbula, los dientes, dolor de espalda, algo atípico, hay que consultar, hombres como mujeres, sobre todo a determinada edad. Como yo digo: vas en el auto, luz amarilla en el tablero, tenés que parar y ver qué pasa. Y acá, él fue muy inteligente en decir “no es normal lo que me pasa”.

—¿Jorge sintió algo parecido al otro evento que había tenido hace unos años?

—No le pregunté eso, pero él sintió algo atípico, es a veces difícil estando de vacaciones reconocer que te está pasando algo. Y esos primeros minutos pueden ser fatídicos, son muy importantes, son minutos de oro que pueden evitar incluso la muerte de una persona.