“Me rajaron sin aviso”: una figura de El Trece apuntó contra América TV

La figura de El Trece, Cinthia Fernández, compartió públicamente su mala experiencia al trabajar en América TV, luego de que no se cumplieran condiciones contractuales formales y fuese desvinculada del programa sin previo aviso.

Por supuesto, ella aclaró que calló todo este tiempo por temor a que luego no fuera contratada.

A través de sus redes sociales la mediática, quien actualmente se encuentra en “Nosotros a la Mañana” por la pantalla de El Trece, contó lo siguiente:

“Cuando me fui a El Trece, en el programa de Iúdica, sin ir más lejos estuve un año entero en negro, sin contrato”. Además, reveló que no le quedó otra opción que buscar trabajo en el canal del sol: “Me rajaron sin aviso”.

“Me dijeron ‘pedite tus 15 días de vacaciones y cuando les dije las fechas me dijeron ‘chau, adiós, a partir de mañana cambiamos de equipo’”, afirmó la actual panelista de El Trece.

“Ni me pagaron mi último sueldo ni aguinaldo ni vacaciones y yo no tenía un mango porque recién me separaba y como saben, jamás me pasaron una cuota correspondiente”, siguió.

Además, reconoció que su situación económica era pésima: “En ese entonces me pasaban 20 mil pesos por tres nenas. Tenía mil deudas, no tenía nada en la heladera, debía colegio como conté el otro día. Y jamás lo conté ni ensucié al canal”.

Y volvió a atacar al canal: “En el medio me demoraban dos meses, a veces tres para pagarme mi sueldo. Jamás dije nada porque sé que a todos nos toca volver a todos lados en este mundo bastante cruel de la televisión”.

“Fue ahí cuando Ángel y El Trece me dieron trabajo cuando más lo necesitaba. Por eso que hoy una persona de alto rango de un canal pida esta especie de censura después de eso me parece que no se portaron bien”, aclaró.

“Ojalá no sea cierto y esto deje de existir. Y sino también saldré adelante como siempre hice”, cerró.