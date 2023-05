“Metí la mano y sentí pelo”: Lali Espósito recordó un insólito accidente en pleno acto sexual

Lali Espósito suele ser noticia semana tras semana, ya sea por el lanzamiento de un nuevo tema, un concierto que dio, o algún gesto con un fan.

Pero en esta oportunidad, la cantante se hizo viral en las últimas horas por una desopilante anécdota sexual.

La ex Teen Angels estuvo en el podcast español Estirando el chicle, donde se animó a contar el percance que tuvo en pleno acto:

“Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso. Me pongo unas coletas gigantes, me pongo unas trenzas gigantes, me pongo mucho pelo”, comenzó.



“Tengo una coleta gigante y voy al encuentro de un chico. Yo en una performance profunda, dejándolo todo, danza contemporánea, con la coleta de acá, con la coleta de allá, o sea, un trabajo increíble. Y en un momento, en el fragor del champagne, hago así (un movimiento con la cabeza), lo miro al chico y al lado de su cara estaba mi pelo y por ende, toda mi peluca”, siguió.

Entre risas, confesó: “Yo lo que veo desde mi plano es la cara del muchacho y un caniche toy al lado, que era mi pelo. Lo que él estaba viendo entonces era un pirinchito así muy poco sexy”.

La solución de Lali Espósito a su inconveniente

“Claro, en un movimiento hago así, agarro el pelo y hago tum, lo tiro en algún momento de la habitación no sé a dónde cayó”, explicó Lali sobre la manera que encontró para salir del paso y sobrellevar la situación.

Pero ahora el problema pasó a ser otro: tenía que encontrar en dónde había quedado la extensión de su pelo.

“A la mañana siguiente, él se va en un momento a la cocina, cual persona que me iba a traer un cafecito buena onda, y yo me hago la relajada así y cuando se va empiezo”, dijo Espósito mientras hacía desopilantes gestos de estar buscando algo

“¿Dónde tiré ayer el pelo? Yo buscando abajo de los muebles porque no veía el pelo. Meto la mano abajo de un mueble de la habitación siento pelo, digo ‘es mi pelo’, lo agarro así, lo meto en mi bolso rápido, todo esto porque el chico volvía, meto el pelo, no sé qué, chau”, añadió Lali.

Entre carcajadas, la autora de “Disciplina” contó el final de su hilarante anécdota: “Cuando llego a mi casa, después de toda esta situación, saco mi pelo y con mi pelo venía enganchado algo y digo ‘¿Qué es esto que está en mi pelo?’ Era el calzón de él”.