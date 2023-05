Se conocieron los verdaderos motivos por los que Juan Ferrara dejó de formar parte de “Cocineros Argentinos”

Luego de la sorpresiva desvinculación del chef Juan Ferrara del reconocido ciclo “Cocineros Argentinos” en el programa Socios del Espectáculo, difundieron una versión que sería el verdadero motivo por el que fue separado del staff.

“Cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado”, aseguró el panelista Rodrigo Lussich.

“Juan se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse”, agregó.

Adrián Pallares, a su vez, aportó más detalles del conflicto: “Él alegó que era el más antiguo en el programa. Y bueno, le dijeron: ‘Mirá, si no entendés las cosas…’. Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en televisión. Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas, le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. ‘¿No te gusta? Bueno, agarrá tus cosas’”, dijo el conductor recordando la salida de la hija de Aníbal Pachano.

Juan Ferrara habló sobre los motivos de su salida de “Cocineros Argentinos”

Acompañando varias imágenes en donde lo vemos junto a sus compañeros de equipo, el chef les agradeció el cariño a sus seguidores “Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra. Difundimos valores que jamás dejaré de transmitir porque para mí son fundamentales para hacer una televisión de calidad”.

Después de dedicarle una lindas palabras a las personas que se cruzó durante este tiempo, agregó:

“Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir”.