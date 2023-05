Ángel de Brito aseguró que Viviana Canosa tendría romance con famoso actor

El periodista de espectáculos Ángel de Brito aseguró en LAM (América) que la controvertida conductora Viviana Canosa estaría tendiendo un romance con el actor Marcelo Mazzarello.

La conductora reveló que la semana que viene tendrá una cita con alguien “muy conocido” y en el programa deslizaron que sería el actor.

El actor Marcelo Mazzarello.

“Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos, es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos”, dijo Viviana Canosa en el pase con Yanina Latorre en FM El Observador 107.9.

A raíz de esto, en LAM reprodujeron las declaraciones de la conductora y Ángel de Brito deslizó que podría ser Marcelo Mazzarello.

“Ella es muy sexual. Ella contó que está sin sexo desde hace mucho, y que ahora tiene una cita la semana que viene. Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas.”, expresó Yanina Latorre.

y continúo: “El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor”,

“Ya se quién es0, disparó Ángel. Y minutos después dijo: “Es un actor muy conocido y supertalentoso. Tiene 58 años. Para mí es Marcelo Mazzarello”.

Hasta el momento, ni la conductora ni el actor hablaron al respecto.