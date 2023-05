Jorge Rial: “Estuve 10 minutos muerto, hay algo ahí, yo lo vi”

Tras regresar a la Argentina el pasado martes en un avión sanitario proveniente de Colombia, el periodista y conductor Jorge Rial, volvió a Radio 10 tras haber estado internado en Bogotá por un problema cardíaco grave durante casi dos semanas.

En su programa Argenzuela, conducido por su colega y compañero Mauro Federico, quien lo reemplazó durante su ausencia, Rial aportó breves pero contundentes detalles de lo que vivió en el país latinoamericano y contó cómo se encuentra actualmente.

“Me dieron 3 descargas eléctricas, todavía no caigo”, relató en primera instancia ante la consulta de sus compañeros. Y recordó sobre el día previo a su internación: “Me levanté con un dolor agudo de pecho”.

Asimismo, el conductor agregó que “me pincharon y me hicieron agujeros por todos lados”, mientras hacía memoria de todo lo vivido.

A lo que remarcó: “Quiero agradecer a todo el personal médico, me salvaron la vida; trato de hacer memoria, pero en su momento voy a contar bien todo detallado, fue muy fuerte”.

“Hay cosas que pasaron en el medio, lo tengo que armar, necesito ir a terapia, porque pasaron cosas muy fuertes, imágenes muy fuertes”, precisó.

Sobre el final, el conductor hizo párrafo aparte para referirse a la muerte, y dejó un adelanto al borde de la emoción: “Una sola cosa le quiero decir a todos los que están escuchando, la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido, amable”.

“El dolor es el que dejás, si tenés una enfermedad previa, pero es un momento glorioso, cálido, calentito, te atrae, te lleva, te absorbe, te llama. Ya lo voy a cantar”, aseguró.

Por último, relató cómo escuchó en su momento la voz de su nieto, que lo llamaba, alentándolo a que no baje los brazos: “Escucho la voz de mi nieto que me decía dale Tata, dale, la escuchaba y me desesperaba. Pasaron cosas que tengo que armarlas, me atravesaron el corazón, es muy fuerte. Repito esto, escuche muchas historias”.

“Hay algo ahí, yo lo vi, hay algo de verdad, y no fue desagradable, No digo que le perdí el miedo a la muerte, pero tengo una mirada distinta. Me di cuenta que no es tan jodido, doloroso, se lo digo para aquellos que pasen por esto. Salvo que pasen por una enfermedad complicada. Calorcito hermoso, calidez, sentí eso”, concluyó.