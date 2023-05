Bebe Contepomi dio su visión sobre la serie de Fito Páez: “Fabi es una…”

El periodista musical, Bebe Contepomi, se metió y analizó las declaraciones de Fabiana Cantilo luego de su crítica a la serie de Fito Páez.

La serie de Fito Páez causó furor en el mundo de la música. El público respondió muy bien al producto y a cómo fue representado por los actores. Sin embargo, siempre hay alguien que no se siente del todo conforme con la situación. Fue así cómo Bebe Contepomi habló sobre el enojo de Fabiana Cantilo con la serie.

“El amor después del amor” es la serie que retrata la vida músical de Fito Páez desde sus inicios. Es por eso que al estrenarse causó furor en el público que rápidamente se mostró fascinado ante los detalles inéditos que brinda esta serie.

Sin embargo, no todos la vieron tan positiva. Es que Fabiana Cantilo, quien aparece en la serie, no se vio conforme con el rol que le dieron a ella en esta. Es por eso que no temió a la hora de criticar: “Yo no era sólo una corista, tenía una banda y una vida”.

Ante el revuelo que se generó con sus declaraciones, se encargó de salir a aclarar que no era algo personal con la actriz que la interpretó: “¿Quién vino a tomar el té? ¡Mi doble! Bueno, desmintiendo los rumores de ¡Cualquier cosa! ¡Yo me tuve que quedar callada porque cada cosa que hablo…!”.

“Nosotras nos amamos, estamos re agradecidas con la serie ¡Y todo lo que dijeron son pavadas! Prensa amarilla, verde, colorada. Pero bueno, acá estoy con mi yo más joven y vamos a chusmear ¡Buenas tardes!”, mencionó en un video junto a Micaela Riera.

Ante este enojo con la prensa, luego de cómo interpretaron sus dichos, quien salió a bancarla fue Bebe Contepomi, palabra más que autorizada para hacer mención a todo lo relacionado con el Rock Nacional, ya que desde hace años que trabaja en este ámbito.

“Fabi es una de las primeras mujeres del rock argentino, yo creo que solo quiso decir que ella hacía otras cosas”, comenzó aclarando respecto a lo que fueron sus dichos para evitar meterse en conflictos.

“Está re contenta, se junta con la actriz y todo. La serie la muestra en la década de los 80, donde no pensamos como hoy”, concluyó el periodista para tratar de ponerle paños fríos a la situación y salir del escándalo que se generó por las palabras de la Fabiana Cantilo.