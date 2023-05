¿Qué secadora elegir? Tips básicos para tomar la mejor decisión

Si hay un electrodoméstico que no es fundamental pero sí muy útil en el hogar es el secarropa. Está claro que no es de los primeros elegidos, pero quienes tienen uno no lo cambiarían por nada.

Dentro de la Línea blanca, las secadoras de ropa son ideales para quienes viven en lugares de clima lluvioso, apartamentos pequeños sin espacio para un tendedero o familias numerosas.

La Secadora de ropa es la dupla ideal del lavarropas, y es que no sólo seca a la perfección las prendas, sino que también evita la tarea de planchado. La ropa sale directo para guardarla en el placard.

Al elegir nuevos electrodomésticos es muy importante contar con toda la información necesaria para encontrar el que mejor se adapte a nuestras necesidades y rutina.

Quédate que en esta guía te traemos todos los detalles a observar a la hora de comprar una secadora de ropa para tu hogar.

Cómo funcionan las secadoras

Dentro de la línea blanca, las secadoras de ropa tienen cada vez más adeptos, porque como dijimos, ahorran espacio y tiempo.

Su funcionamiento es casi como el del lavarropas. Dentro de su interior contiene un tambor que gira sobre su eje de forma vertical o horizontal, según cómo se encuentre dispuesto.

Tanto la secadora de ropa a gas como las eléctricas tienen varias funciones y programas de secado, según la duración o la velocidad determinada por el modelo.

Una vez colocada la ropa en el tambor interior del artefacto, el programa elegido nos indicará cómo y a qué velocidad girará el tambor.

Cómo elegir una secadora

Cuando vayas a la tienda de electrodomésticos presta atención a estos 5 factores y no fallarás en tu elección.

Consumo

El consumo se refiere a la capacidad de potencia de acuerdo al consumo de energía del aparato. En las etiquetas de las secadoras figura en letras, la clasificación regulada.

Al utilizar aire caliente su consumo es alto, por lo que siempre es recomendable optar por uno que garantice bajo consumo de energía.

Modelos

Dentro de las ofertas en línea blanca de secadoras hay dos modelos entre los cuales elegir.

Secadora de evacuación: Este modelo funciona con movimientos rotatorios del tambor. El agua que se desprende de las prendas es expulsada al exterior, por lo que requieren una salida.

La ventaja es que el precio secadora de ropa es bastante más económico que el modelo de condensación. ¿La contra? Es más ruidoso.

Secadora de condensación: Este otro modelo evapora la humedad de las prendas, sin necesidad de expulsar el agua por una salida al exterior. Es menos ruidoso que el anterior y se puede colocar en cualquier sitio, por no necesitar salida.

Tipos de motor

Estándar: Ofrecen un motor tradicional con escobillas. Este modelo es de los más comunes, a pesar de ofrecer menos eficiencia de energía.

Inverter: Este modelo es más avanzado y en lugar de escobillas tiene imanes, que reducen el consumo minimizando el roce del motor. Es menos ruidoso que el estándar y dura mucho, si bien ahorra gastos de electricidad, es una secadora de ropa precio más elevado.

La capacidad

Ésta se mide en kilos al igual que en el caso de las lavadoras. Siempre hay que tener en cuenta que la ropa mojada es más pesada que seca, por lo que el artefacto deberá tener mayor capacidad.

Para tener referencia, una secadora de 7 kilos es ideal para 2 o 3 personas, mientras que en casas de 4 integrantes se recomienda una capacidad de más de 8 kilos.

Programas y funciones

Existen secadoras de modelos más básicos con solo 3 funciones, y modelos avanzados que ofrecen funciones según la humedad, la producción de arrugas y las telas de las prendas para evitar su deterioro.

Consejos al usar el secarropas

Una vez que hayas dado con el modelo ideal para ti, aplica estos consejos para disfrutar tus prendas sanas por mucho más tiempo.

-Separa la ropa de acuerdo al grosor de la tela de su composición. Los mismos géneros se secarán al mismo tiempo. Una blusa de gasa llevará menos tiempo que un jean. De esta forma el programa elegido podrá ser mejor determinado.

-Cuando tengas que introducirlas en el aparato, siempre intenta hacerlo de forma estirada para evitar las arrugas. Lo ideal es hacerlo según la forma del tambor.

-Nunca completes la secadora a más de tres cuartos de la capacidad permitida, y de ser posible, coloca la ropa más gruesa en la parte inferior, para evitar que arrugue el resto de las prendas.

Como verás hay mucho para observar al momento de elegir una secadora, pero el primer paso siempre comienza por casa. Es fundamental tener bien en claro, el uso que le daremos, qué tipos de prendas secaremos, con qué espacio contamos y qué presupuesto tenemos.

Bien elegida y bien utilizada, la secadora de ropa es el mejor aliado, sobre todo en una casa con niños y mucha ropa por lavar. Nada como la ropa limpia, perfumada y planchada en el placard.