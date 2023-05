Lanata apuntó contra injusta omisión en la serie de Fito y reveló por qué se distanciaron: “Nos íbamos juntos de …”

En una extensa charla con el programa de chimentos LAM (América), el controvertido conductor Jorge Lanata habló sobre varios temas de actualidad, y entre otras cosas se refirió a la exitosa serie de Netflix sobre la vida del músico argentino Fito Páez.

El fundador de Página/12 no solo reparó en una omisión de la serie que consideró una gran injusticia, sino que contó de sus años de amistad con el artista.

“La vi, me gusto. Algo injusto que me parece que se hizo en la serie fue que Fito no pone a Fernando Moya que fue nuestro representante, el de los dos, durante veinte años. Lo borró de la historia, generó un personaje nuevo con otro nombre”, planteó Lanata.

Más allá de ese reparo, el conductor remarcó que la ficción sobre Páez es un buen producto, y elogió la labor de la actriz Micaela Riera, quien interpreta a Fabiana Cantilo.

Además, el periodista habló sobre su amistad con el cantautor rosarino, incluyendo vacaciones compartidas. Sin embargo, aclaró que luego se distanciaron por sus posturas ideológicas contrapuestas.

“Nunca más recuperamos la amistad, por la política, una cagada”, se lamentó el conductor.