ESCÁNDALO: notero de Pamela David comprando droga en pleno barrio de Once

Fabián Rubino, notero de Desayuno Americano (América, a las 10.30) compró droga en vivo en un búnker narco y dejó sin palabras a Pamela David, conductora del programa.

El movilero se había acercado hasta allí con la idea de mostrar en cámara un domicilio denunciado por los vecinos del barrio de Once por venta de estupefacientes.

Notero del popular programa Desayuno Americano compra droga en vivo de un búnker en plena barrio de Once.



Mientras tanto @horaciorlarreta hace campaña nacional diciendo que barrió con las bandas narco en CABA. pic.twitter.com/ZHnAeXKF0D — Noticias en Red (@notienred) July 12, 2023

Al salir al aire, pasadas las 11 de la mañana, Rubino estaba hablando sobre el caso hasta que en un momento, indignado al ver a un menor de edad retirarse de allí tras aparentemente obtener droga, decidió entrar al lugar e intentar ver si él mismo podía comprar algún tipo de estupefaciente. Y lo logró.

“Voy a ver si se puede comprar”, le avisó el notero a sus compañeros del piso, y luego de pedirle al camarógrafo que lo acompañaba que apagara las luces, entró por una pequeña puerta hacia el interior de la vivienda.

En ese momento, Rubino le habló a una persona que se encontraba adentro del búnker preguntándole si podía comprar, esta le contestó que sí, y ante la consulta de cuánto valía la mercadería, la respuesta llegó de inmediato del otro lado de la puerta: “Mil quinientos”.

Así fue como el periodista le entregó a esa persona el dinero y obtuvo un diminuto envoltorio con lo que parecería ser droga:

“Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro”, repitió Pamela, estupefacta.

“Mas allá de lo llamativo, ya tiene que intervenir un fiscal, más allá de la Policía. Esto es para un fiscal”, opinó al aire Paulo Vilouta.

“Me mató el chiquito que salió de ahí, era un menor de edad… la verdad es que acá corremos riesgo todos. El corazón me palpita y no me para de latir. Pasé un momento totalmente a full y pusimos en riesgos nuestras vidas”, expresó Rubino.