El curioso guiño de la película “Oppenheimer” a la Argentina que sorprendió a todos

Oppenheimer, la película dirigida por Christopher Nolan que se estrenó el jueves, no solo llamo la atención del público por su particular trama, sino porque en el film aparece una particular guiño a Argentina.

En una de las escenas que se llevan a cabo en el interior de la Casa Blanca, y donde se presenta al protagonista, Robert Oppenheimer, en uno de los planos se puede observar un cuadro del General José de San Martín, con su clásico semblante serio y su vista hacia un costado.

De manera inmediata, el publico identificó el curioso guiño y si bien hasta el momento se desconocen los motivos exactos del porque de su aparición, lo cierto es que está.

En cuanto a las hipótesis que se instalaron, una de ellas refiere a que el presidente de los EEUU, Harry S. Truman, era una fuerte admirador del prócer argentino y lo tenia como ejemplo de trabajo al ser comandante durante el desarrollo del proyecto Manhattan cuyo objetivo fue crear las primeras armas nuclear.

La historia marca que el cuadro que aparece en el film, es igual a uno que el expresidente Juan Domingo Perón le obsequio al entonces presidente Truman en 1946.

El retrato al oleo del prócer, fue entregado por el embajador Oscar Ivanissevich. El original fue realizado de manera anónima en Bruselas durante la década de 1820.