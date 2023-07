URGENTE: publican el supuesto contenido de la tablet de Natacha Jaitt

Luego de que los peritos informáticos de Gendarmería abrieran la tablet de Natacha Jaitt, la Justicia peritó los archivos que había en el dispositivo electrónico.

Este miércoles se conocieron los supuestos resultados: letras de Cacho Castaña, búsquedas sobre la cotización del dólar y videos familiares.

El portal TN Show accedió a los resultados del análisis forense al iPad de la mediática, que murió el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú de Tigre por causas que todavía se investigan.

Según se destaca, no se detectó actividad manual en el aparato desde las 20:46 del 22 de febrero de 2019.

En total se encontraron 56 gigas de información y que no se borraron fotos ni videos. La pericia determinó que había dos cuentas de usuario de Gmail y una de Hotmail, dos usuarios de Instagram y dos de Twitter.

También hallaron 50 conversaciones entre Instagram, Twitter y Tik Tok, 72 búsquedas con términos como letras de Cacho Castaña o la cotización del dólar, 2055 videos familiares, búsquedas online sobre la causa por abuso sexual que inició y sobre sus denuncias públicas por presuntos abusos en Independiente.

El 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt se encontraba en el salón de fiestas Xanadú, del partido de Tigre, en una cena privada junto a otras cinco personas cuando ocurrió el trágico hecho. La autopsia concluyó que sufrió una falla multiorgánica pero la familia descree de esa versión. Desde ese entonces su hermano, Ulises Jaitt pide que se esclarezca el caso.

Días atrás, el mediático escribió un mensaje escalofriante. “Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”, sentenció.