Se filtró una foto de Indiana Cubero mientras Mica Viciconte gritaba en Salta

Mica Viciconte estuvo junto con Fabián, Indiana y Luca Cubero en el noroeste, pero dos imágenes de la familia se viralizaron asegurando que la panelista e influencer se había peleado con un trabajador porque querían hacerla esperar 4 horas para subir al teleférico de Salta.

Las fotos fueron publicadas por la cuenta Gossipeame, donde se leía:

“Ayer acá en Salta, con 30 grados y una cola de cuatro horas para subir al teleférico, Mica Viciconte enojada a los gritos porque no tenía prioridad estando con un bebé. Mientras, Cubero con Indiana y Luca a un costado, esperando que deje de quejarse. Finalmente los dejaron pasar antes”.

El descargo de Mica Viciconte

Tras la viralización de las imágenes, Mica Viciconte le envió un audio a Maite Peñoñori para dar a conocer su versión de las fotos.

“Estacionamos, fuimos al teleférico, cuando ingreso ahí a la recepción pregunto: ‘Disculpame, ¿hay prioridad para gente mayor y bebés?’. Me dice que no y le digo: ‘¿Cuánto tiempo tiene de demora esto?’ Y me dice: ‘Tres o cuatro horas’. Digo: ‘Bueno, gracias y me voy’”, se la escucha decir a Viciconte a través de su audio.

Mica continuó y afirmó: “Cuando me doy vuelta , ya llegando el auto, se acerca un señor y me dice: ‘Chicos, vengan, vengan, ¿quieren entrar al teleférico?’. ‘Sí, lo que pasa es que estoy con el nene que tiene fiebre, no voy a esperar cuatro horas bajo el sol, con 30 grados, prefiero no ir’, contesté. ‘No, no. Vengan por acá’, nos dijo”.

Según Viciconte, luego de pagar los tickets para subir un señor que estaba en la fila se quejó y le gritó: “El país está así por gente como vos”. “Mirá, no me bardees, no me faltes el respeto porque te estoy hablando bien. Si quiere pasar, pase, adelante”, recordó la panelista, quien remarcó que la persona “estaba muy enojado porque estuvo cuatro horas al sol, así que es super entendible”.

Para dar por finalizada su explicación, Mica Viciconte aclaró que finalmente el señor “bajó, entendió, me dejó hablarle y como que todo bien. No hubo gritos, nada de eso. Fue un enojo simple”.