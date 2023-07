Consu Navarro, una joven argentina residente en España, expresó su indignación en las redes sociales por los precios exorbitantes que encontró en las peluquerías de España.

La usuaria de TikTok compartió una mala experiencia que tuvo al teñirse el pelo en Madrid, lo que la llevó a cuestionar los costos y las prácticas en los establecimientos de belleza españoles.

Joven argentina indignada con los precios de las peluquerías en España🇪🇸: “Cobran 30 euros sólo por …” pic.twitter.com/Zh1pa2LW1g — Gon Sánchez Rey ✝️🇦🇷👨‍👩‍👦‍👦 (@gonsanchezrey) July 30, 2023

En un video que rápidamente se hizo viral, la joven comenzó expresando su frustración con las peluquerías en el país ibérico.

Según ella, no solo son caras, sino que también ofrecen un servicio deficiente.

“No me tiñeron bien, quedó la raya ahí asquerosa”, denunció la joven, lo que indicaría, según ella, una mala aplicación de la tintura durante su visita.

Sin embargo, la mayor sorpresa para Consu llegó cuando terminaron de teñirle el pelo. Según su relato, el personal de la peluquería se negó a secarle el pelo sin un cargo adicional de 30 euros.

Esta tarifa por el simple acto de usar el secador la dejó atónita y molesta. “30 euros por secarme el pelo, o sea, para que me pasen el secador de pelo 30 euros. No me estás jodiendo, ¿no? No, estoy muy enojada”, exclamó.