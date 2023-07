Anuncian el fallecimiento de icónico actor de Hollywood

Paul Reubens, el actor más conocido por encarnar a Pee-wee Herman, murió el domingo 30 de julio, tras batallar contra un cáncer que mantuvo en privado.

El comediante tenía 70 años de edad.

¿Qué le pasó a Pee Wee Herman?

“Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público lo que he estado afrontando los últimos seis años”, fueron las palabras que Reubens eligió para despedirse, y que fueron compartidas en un comunicado publicado en Instagram tras su muerte.

“Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, indicó.

Luego, anunciaron: “Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor cuyo querido personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, capricho y creencia en la importancia de la bondad”, escribió el mánager de Reubens en un post de Instagram.

“Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo atesorado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu”, expresaron.