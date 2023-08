Dos argentinas (madre e hija) tomadas de rehén en Miami

Un trágico incidente ocurrió la noche del 27 de julio en la tienda Victoria’s Secret en 901 Lincoln Road, Miami Beach, donde un oficial de policía disparó y mató a un secuestrador armado, según informaron medios miamenses.

La situación comenzó con una llamada desesperada alrededor de las 17 horas en la tienda de lencería.

De acuerdo al reporte del Departamento de Policía de Miami Beach, el oficial se vio obligado a abrir fuego contra el sospechoso, quien tenía un cuchillo y amenazaba a dos personas, una de las cuales fue identificada como una mujer joven que vive en el extranjero.

El atacante gritaba “la voy a matar, la voy a matar, no me obligues a lastimarla, no me obligues a lastimarla”, relató un testigo al medio Local10.

Afortunadamente, las dos personas retenidas como rehenes no sufrieron daños durante la terrible experiencia.

En medio de la tragedia, testigos elogiaron la rápida respuesta del oficial de policía al confrontar al sospechoso armado. “Y el oficial de policía fue quien realmente inició los disparos, lo cual es genial. Obviamente, es por eso que tenemos fuerzas del orden público para proteger y servir”, señaló un hombre al medio 7News.

Dado que este tiroteo involucró a un oficial de policía, el Cumplimiento de la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Florida está realizando una investigación exhaustiva sobre el asunto. Las identidades de los involucrados aún no se han revelado públicamente, a la espera de la investigación en curso.