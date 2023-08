¿Famosa influencer argentina defendió el incesto?: “Que no te puedas … a tu hermano es cultural”

En Sería Increíble, el ciclo que Nati Jota lidera cada mañana por el canal de streaming Olga, debatían la posibilidad de tener sexo con un primo hasta que, de repente, la influencer subió la apuesta y deslizó la posibilidad de tener relaciones… ¡con un hermano!

“Igual, a mí también me gustaría que el debate sea (sobre) culear con hermanos”, planteó la conductora en la mañana de este martes y dejó sin palabras a sus compañeros de programa.

La influencer Nati Jota.

“No, bueno…”, alcanzó a decir Eial Moldavsky, quien quedó boquiabierto ante los dichos de Nati Jota. “Che, son las 8 y 12”, le avisó Leticia Siciliani,dando a entender que ese no era sólo un tema polémico sino que el horario quizá no era el adecuado para debatirlo.

“Cualquiera, la verdad que cualquiera…”, se excusó la influencer y pareció querer dar por terminado el tema. Sin embargo, rápido de reflejos, Moldavsky le repreguntó.

“Igual, ¿por qué ‘a mí me gustaría que el debate sea culear con hermanos’? ¿Por qué te vino ese pensamiento?”, le consultó su compañero.

A lo que Siciliani sumó: “Además, no tenés hermanos varones”. “Por eso capaz lo digo más livianita de ropas”, analizó Nati Jota.

Y concluyó: “Pero obviamente me resulta raro, me parece medio raro y turbio, pero acá va a ir la parte: es cultural que no te puedas culear a tu hermano”.