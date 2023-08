Se fue a probar suerte afuera y terminó detenido en una de las peores cárceles del mundo

Un argentino de 24 años quedó detenido en una cárcel de El Salvador, tras ser acusado de integrar una banda criminal colombiana junto a 105 colombianos, 3 salvadoreños y un guatemalteco.

Alejo Arias González había viajado al país centroamericano para buscar un mejor pasar económico pero terminó encerrado en una de las temibles prisiones salvadoreñas.

El joven arrestado hace dos semanas es oriundo de Mendoza y en estos momentos se encuentra incomunicado en el centro penitenciario El Penalito, en San Salvador, aunque en breve será trasladado a otro penal que aún no se conoce. Así lo detalló su madre, quien se encargó de viralizar el caso para pedir justicia mientras busca ayuda para revertir su situación.

“Esto es una agonía. Hay que esperar seis meses para que lo enjuicien. No sabemos nada de él ni qué necesita. Esto es desesperante, sabiendo cómo tratan a los presos en ese país” lamentó Sandra González, madre del joven detenido, según informó el medio Diario Uno. Por su parte, asegura que su hijo es “injustamente”privado de su libertad.

La mujer explicó que este fue detenido el pasado 14 de julio, como se mencionó, junto a 105 colombianos, 3 salvadoreños y un guatemalteco. En este contexto, la preocupación de la familia parte del trato que los delincuentes y presuntos criminales reciben por la gestión del presidente Nayib Bukele.

“Pido ayuda a todos, viralizar para que mi hijo Alejo Arias González sea absuelto o deportado aquí…a nuestro país. Fue detenido INJUSTAMENTE en El Salvado y lo van a trasladar a un penal. Las personas que lo conocen saben qué tipo de ser humano es él…con valores y nobleza, perfil bajo y honesto”, expresó su madre en redes sociales.

Asimismo, añadió: “Por favor defendamos y pidamos la libertad absoluta de mi hijo. Aquí desde Mendoza, Argentina. Somos sus papás, hermana, tíos, primos, amigos. Pedimos Justicia! Ayúdennos a que esta publicación llegue a todos el mundo, incluso al Sr. Presidente Nayib Bukele”.

“Lo más triste es que no pueda defenderse y explicar que solo es un empleado administrativo de la microfinanciera donde trabajaba. Mi hijo no sabía que era ilegal. Nosotros tampoco. Si no, nunca hubiera viajado allá”, sostuvo.

Con respecto al motivo por el que se hijo viajó hacia El Salvador, relató: “Alejo se enteró de este trabajo por unos chicos de San Luis que estuvieron allá. Había dejado de estudiar en la universidad por falta de dinero, así que se fue con la idea de trabajar unos seis meses, porque pagan en dólares, y así retomar la carrera”.

“Hasta tuvo que vender su autito para poder viajar. Su trabajo era ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la financiera. Tenía una cartera de 100 para visitar todos los meses”, amplió.

En relación a la situación legal de su hijo, González explicó que este cuenta con el patrocinio legal de una abogada. “Le mandamos los certificados de buena conducta de Alejo, los certificados de que es un estudiante y un montón de papeles, pero la justicia de El Salvador no la ha recibido. El tiempo pasa y mi hijo sigue detenido”, lamentó.

A su vez, la mujer protestó: “No da mucha impotencia no poder hacer nada. Ni siquiera se puede viajar, ya que mi esposo es empleado de comercio y yo ama de casa y no tenemos ni la posibilidad ni de comprar un pasaje. Además allá todo gasto es en dólares”.

“Mi hijo fue a trabajar en marzo, por seis meses, y en septiembre volvía. Ahora no sabemos cuándo lo volveremos a ver, ni cómo está, ya que lo tienen incomunicado”, concluyó.