Un cordobés consiguió trabajo en Nueva Zelanda pero nunca entendió qué tareas debía realizar

En un rincón de Nueva Zelanda, un joven cordobés causó revuelo en las redes al compartir su experiencia laboral fuera de lo común a través de TikTok.

Manu Prato, como se identifica en la plataforma, sorprendió a los usuarios con un video que rápidamente se convirtió en viral, generando risas y simpatía en la red social.

El relato de Manu, desde el interior de su camioneta a un lado de una ruta neozelandesa, comenzó con un toque de confusión y humor:

“Ahora me convertí en el famoso policía de tránsito, seguridad ciudadana o como lo quieran llamar. Algo tengo que hacer, pero no sé qué caraj… No entendí nada de lo que me dijo el supervisor. Así que acá estoy”, declaró, dejando a todos intrigados por su misterioso papel en el nuevo empleo.

Poco después, en una actualización hilarante aclaró la situación: “Ahí entendí lo que tengo que hacer. Tengo que chequear que los autos tengan las cadenas puestas en las ruedas. Eso era todo”. Este singular trabajo de supervisar las cadenas en las ruedas de los vehículos se convirtió en su nueva rutina laboral.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

Después de las repercusiones de la publicación, el hombre compartió otro video esta vez trabajando en la nieve y se lo dedicó a todos los que se rieron de que no estaba haciendo nada.

“Hoy me tocó laburar afuera, -4 grados, viento, llueve, nieva”, comienza explicando. Pero aclara: “Igual me dejaron acá y me dijeron que cuando venga la gente debía contestar las dudas que tengan. ¿Qué duda puedo contestar si no les entiendo?”, relató.

Un cordobés consiguió trabajo en Nueva Zelanda🇳🇿 pero no maneja bien el idioma🗣️ pic.twitter.com/0BVSQX4jLf — Gon Sánchez Rey ✝️🇦🇷👨‍👩‍👦‍👦 (@gonsanchezrey) August 7, 2023

Para sumarle problemas a su día le entregaron una radio para comunicarse con los supervisores y los compañeros de trabajo

“¿Cómo voy a hacer para comunicarme con esto si no les entiendo en persona?”, se lamentó. “Pero soy argentino y cordobés y me la re banco”, concluyó divertido.