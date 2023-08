La impactante reacción de Lali Espósito tras los resultados de las PASO: “Triste y peligroso”

La cantante y actriz argentina Lali Espósito lanzó una fuerte crítica con respecto a los resultados de la votación en las PASO 2023.

A través de redes sociales, la cantante lanzó un fuerte comentario en Twitter:

https://x.com/lalioficial/status/1690908310407364608?s=12

“Que peligroso. Que triste”, disparó la cantante en referencia tras la gran performance del ultra derechista Javier Milei.

“No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO.”, explicó luego Lali en relación a las reacciones a su mensaje original.

“La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del “otro bando” y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos.”, sostuvo.

https://x.com/lalioficial/status/1691079767833944064?s=46&t=s3GcBOy6wg9CXYaLLIwBNg

“Aunq sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente.Podría no opinar nada, obvio.”, continuó.

“Es lo más “cómodo” pero no soy así Asique …Si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen!Un beso respetuoso para todos.”, cerró.