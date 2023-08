Anamá Ferreira sorprendió con un noviazgo: “Ni yo puedo creer que salir con uno de Frente de Todos”

En el programa de Net TV, Gossip, Anamá Ferreira reveló que fue pareja durante cuatro años del intendente de Arrecifes, Daniel Bolinaga. “Sí salí. Cuatro años estuve de novia. Es una persona maravillosa“, reveló la panelista del magazine.

El romance entre Fátima Florez y Javier Milei, dio paso a que se conozca un poco del pasado amoroso de la ex modelo. Guillermo Barrios fue quien develó el amor oculto de Ferreira quien es conocida por ser una acérrima opositora al Gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

“No me gustan que se metan en mi vida privada” reprochó a sus compañeros Anamá y luego agregó: “Ni yo puedo creer que salí cuatro años con uno del Frente de Todos. Pero no se hablaba de política, al llegar a la casa se tiraba el celular y no se hablaba más”.

EL NOVIAZGO DEL PRIMERO EN LAS PASO

Tras los resultados de las elecciones PASO 2023, casi todo el mundo habla de Javier Milei, sus ideas, su plan económico y también de su vida privada. Esta semana fue noticia su relación la con humorista Fátima Florez

“Desde hace 2 meses Javier Milei está d novio con Fatima Florez

Fatima es la famosa 540 q nombra Milei. Porq le dice 540? Porq dice q Fatima le pegó una vuelta y media.”, reveló Augusto Tartúfoli.

Porq dice q Fatima le pegó una vuelta y media. pic.twitter.com/aWKQopxKtW — Tartu (@TartuTV) August 21, 2023