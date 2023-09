Joven argentino murió en Bolivia luego de que le negaran atención médica

Un joven oriundo de Neuquén fue asesinado en Oruro, Bolivia y su familia reclama que le negaron la atención médica en un hospital al que llegó con signos vitales.

Su mamá asegura que murió en la vereda del centro de salud.

Matías, viajaba por Latinoamérica con Florencia, su pareja, y fue apuñalado en el pecho por un hombre oriundo de Colombia, según contó la novia del joven en un video que un hombre gravó en la puerta del hospital en un momento de verdadera desesperación.

“Un colombiano que no conocemos, se nos sentó ahí a hablar. No discutieron en ningún momento. No sé. Habían ido a comprar una gaseosa porque ya teníamos que entrar al hotel donde estábamos y volvió así”, relató la joven, mientras seguía esperando ayuda en la puerta del hospital, con Matías desvanecido arriba de una camilla.

Pero eso no fue todo. En la grabación se puede escuchar a la mujer contando que tardaron “más de 40 minutos para ir a buscarlo” y que les negaron “un teléfono para llamar a emergencias por ser extranjeros”.

https://x.com/c7neuquen/status/1702280535874089451?s=46&t=s3GcBOy6wg9CXYaLLIwBNg

“Nos dijeron que no había ambulancias disponibles y cuando llegamos había tres ambulancias estacionadas. Nos negaron la atención, cuando lo subieron a la camioneta tenía signos vitales. ¿Quién se hace cargo de esta vida ahora? Somos argentinos, ¿por eso nos niegan la atención? Le negaron el derecho a la vida porque cuando subió a la camioneta tenía signos vitales”, cerró la joven a los gritos en la puerta del centro de emergencias.

Por su parte, la mamá de Matías, Carina, habló con Radio 7 de Neuquén y relató su versión: “Matías había llegado a Oruro hace un día. Estaba tomando mate con su novia en la vereda cuándo se acercó un colombiano a charlar un rato y se fue. Este hombre volvió nervioso a las 2 horas, y lo invita a mi hijo a comprar a una despensa que estaba cerca”.

Al rato, el neuquino volvió con una gaseosa abajo del brazo y se desmayó en la puerta del hotel, adelante de su novia, a quien le alcanzó a decir que había recibido una puñalada en el pecho.