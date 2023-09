Luis Majul abandona La Nación +

En el pase con Yanina Latorre, en FM “El Observador”, el periodista Luis Majul adelantó que en breve abandona su programa matutino en La Nación +.

“Nos fue bien, nos está yendo bien, nos sigue yendo bien”, comentó Majul y agregó: “Yo trabajo en La Nación ya hace unos años… hago el prime time de La Nación y la mañana la acepté porque me lo pidieron como una cosa de compromiso de equipo, Juan Cruz Ávila y la gente de La Nación. Porque el rating se construye desde abajo hacia arriba”.

“Me voy ahora, en octubre no hago más la mañana”, confirmó y explicó que desconoce cómo continuará el programa y si habrá alguien que lo reemplace “supongo que van a seguir Marina, Débora y no sé si van a poner a otro en mi lugar”.

“Noto cierta melancolía en mis compañeros, pero yo estoy feliz porque voy a poder dormir más”, concluyó.