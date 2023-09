Agredieron a Jorge Rial: insultos, botellazo y golpes

Este pasado miércoles mientras, Jorge Rial daba una nota para “Socios del Espectáculo”, fue atacado por una mujer llamada Sonia. ¿Para qué me espías? le reclamó la mujer ante la sorpresa de los periodistas.

La situación generó el enojo de Rial quien pidió visiblemente enojado que se llevarán presa a la mujer, que minutos antes le había revoleadouna botella.

LA SECUENCIA

Jorge Rial: -No sé quién sos…

Señora: -¿Qué carajo querés saber de mí? ¿Para qué me espías, me seguís y me investigás? Mandás gente a mi trabajo a molestarme, ¿para qué, Rial? No entiendo.

JR: -¿Yo a tu casa mando gente? ¿Vos estás bien?

Señora: te pido no me molestes más

Esa fue la primera instancia del hecho, mientras el reportero intentó continuar con la entrevista, la mujer se abalanzó contra Rial y lo empujó al pedido de: “no me molestes más basura”

Señora: basura inmunda, expresó mientras lo continuaba los golpes

JR: ¿Está loca, señora? Llamá a la policía, la quiero presa. Hasta acá era una joda. Es una señora con problemas mentales, pero ya está. Me preocupa. Se puede hacer daño ella…

Señora: -Todo el mundo sabe que sos una basura. Todos te tienen miedo. Yo no te tengo miedo. Basura…

JR: -¿De que trabajas, estás vestida de blanco?. Está mal psicológicamente, no le podés contestar. ¿Mirá si tiene un arma? Es jodido esto. Es peligroso.

Posteriormente el notero intentó hablar con la mujer quien dijo no conocer a Rial, aunque peleaban por Twitter y este le enviaba gente a su trabajo a molestar.