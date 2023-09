Facundo Pastor y el cruce con Milei: “no usen mi nombre para hacer campaña”

En el día de ayer en el programa de la señal de cable C5N “Argenzuela”, narraron un cruce que el candidato a presidente, Javier Milei, y el periodista Facundo Pastor, habían vivido. En su programa de radio Pastor confirmó el entredicho pero aclaró que ya estaba todo solucionado.

“El incidente es real, existió y fue aclarado por la gente de Milei, sucedió cuando un día salí del estudio, me lo crucé y él me quitó la mano y el saludo, pero nunca me sacudió”

El tenso momento ocurrió un día que en el programa de Pastor se trató el tema sobre si era cierto que en La Libertad Avanza se lograban mejores cargos a cambio de dinero o sexo.

“Me quitó el saludo, me dijo un montón de cosas, que algunas me voy a guardar, porque no vienen al caso. En un momento me dijo ‘preparate si voy a ser presidente…’, pero era una Argentina distinta”, agregó.

Por último quiso enviar un mensaje a sus colegas a los que les pidió no hagan política con este suceso que databa de un tiempo atrás.

“Les pido que no usen mi nombre para hacer campaña.Hay muchos comunicadores que utilizan este hecho como actual”.

Y culminó: “Yo no hago operaciones políticas, aún teniendo en claro que no es lo que se está usando en los medios, hay muchos colegas que se pintan la cara y juegan para un lado o para otro”.