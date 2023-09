Declaró Brenda Uliarte y vinculó a Gerardo Milman y Revolución Federal

Brenda Uliarte, imputada y detenida como como coautora del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado hace poco más de un año, presentó a través de sus abogados un escrito en donde amplía su declaración indagatoria.

En el mismo narra que conocía las intenciones de Fernando Sabag Montiel y que intentó frenarlo. Esta declaración llega cuando se prepara la causa para llegar a instancia oral.

“Yo no sé por qué Nando (Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás”, especificó y vínculo a Milman con el atentado, persona que en su momento fue señalada sin que se le prestase interés por parte del juzgado.

“Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo”, sentenció la joven.

“Siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado al país, pero eso lo dicen muchos argentinos. Yo la verdad no creí que fuera a ser en serio. Siempre creí hasta el mismo día del hecho que me estaba jodiendo para asustarme o manipularme”, agregó.

Gerardo Milman es un político que inicio su carrera en la Unión Cívica Radical, partido que dejó en 2007 para sumarte a las huestes del GEN. Sin embargo llegó a altos cargos de la mano del PRO en donde se destacó cómo: Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad y diputado. Hasta llegar a ser Jefe de campaña de Patricia Bullrich.