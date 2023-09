Se viralizó un video de Esmeralda Mitre limpiando su celular con la lengua

Este sábado pasado, en Bahía Blanca, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) realizó la 33ª edición de los Martín Fierro Federal y la actriz Esmeralda Mitre fue captada en un peculiar momento.

Uno de las personas presentes en el evento capturó el momento en que la heredera del diario La Nación usa su lengua para limpiar la pantalla de su celular.

Durante los pocos segundos que dura el video se puede ver que Mitre intenta limpiar el teléfono con un paño pero al ver que este no servia opta por emplear su lengua.

Consultada por este particular momento, Esmeralda se defendió: “Yo sabía que me filmaron desde que me subí al avión sin parar, sé perfectamente quién es la persona que me filmó todo el tiempo, no es lo más agradable hacer eso que hice, pero en definitiva finalmente es un mensaje de casi un movimiento cultural”.

Y agregó: “Esta periodista que me filmó es del rubro del espectáculo, toda la noche filmándome, pobrecita”.