Mauricio Macri disparó contra Sergio Massa: “Dejó en ridículo a todos los técnicos del FMI”

El ex mandatario, Mauricio Macri, volvió a mostrar su apoyó a la candidatura de Patricia Bullrich y lanzó duras críticas contra el actual Gobierno.

Macri definió a la gestión de Alberto Fernández como la peor de la historia y remarcó: “de las PASO para acá el país ha acelerado hacia el caos y la hiperinflación” y en la misma sintonía atacó al candidato de Unión por la Patria.

Somos el hazmerreír del mundo

Sobre Sergio Massa señaló que era un irresponsable por las medidas económicas que anunció en los últimos días. “Dejó en el ridículo absoluto internacional a Georgieva y a todos los técnicos del FMI que son el hazmerreír del mundo”.

“No se ha visto algo peor en la historia” que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, afirmó. “Destruyeron la política exterior, nos aislaron, nos volvimos a pelear con Uruguay, Paraguay y Chile; somos el hazmerreír del mundo”, agregó.

En paralelo a las elecciones presidenciales de octubre sostuvo que quien ingresará en la instancia de ballotage no será Massa sino su protegida. “No existe posibilidad, no tiene lógica que Massa saque la misma cantidad de votos que en las PASO. Debería sacar mucho menos votos porque cruje la economía familiar, hace décadas no se veía esta inflación”.

Me escucha, se ríe, pero se ve que mucha bola no me da Sobre Javier Milei

Sobre Javier Milei consideró que será un jugador político muy importante en los venideros años y se refirió a su relación con el, “me escucha, se ríe, pero se ve que mucha bola no me da”.