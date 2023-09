Yanina Latorre líquido a Pitty La numeróloga: “Está cobrando por ser ñoqui”

Esta semana se conoció que la numeróloga de los famosos Pitty recibía un sueldo por su labor como coaching en el Banco Nación. En el programa radial de Luis Majul, Yanina Latorre habló sobre este tema.

“Estamos en un país donde tú ves que tus impuestos no te vuelven, dode vos ves que Pitty, la numeróloga, va y le factura al Banco Nación para hacerle la numerología a 10 economistas, andá a saber si es verdad”, criticó Latorre.

Y continuó su crítica: “El Gobierno tiene la culpa y ella también que cobró la guita. ¿Cómo una numeoróloga va a estar en un banco?…Me gustaría tener toda la investigación”.

Mientras discutían con Majul acerca de quien era responsable por dicha contratación, argumentó: “El primer responsable es el Estado y ella también porque está cobrando por ser ñoqui y me hago cargo de lo que digo. No me la imagino en el Banco Central sentada con los economistas”.

Y concluyó que la responsabilidad también recaía en la experta en números por aceptar dicho trabajo. “Uno también es cómplice de esas cosas. Si a mí ahora me llama el Banco Central por dar monólogos de humor y yo voy y cobro… Un hijo de puta el Central, y yo otra turra por ir y cobrarles”.